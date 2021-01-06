في قائمة أغلى اللاعبين تسويقيا.. محمد صلاح الأول أفريقيا وعربيا

نشر مركز الدراسات الرياضية Cies قائمة أغلى اللاعبين في العالم من حيث القيمة التسويقية.

وتصدر ماركوس راشفورد مهاجم فريق مانشستر يونايتد القائمة، حيث بلغت قيمته التسويقية 165.5 مليون يورو، يليه النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم فريق بروسيا دورتموند الألماني بقيمة تسويقية بلغت 152 مليون يورو.

واحتل ترينت ألكسندر أرنولد لاعب نادي ليفربول المركز الثالث بمبلغ 151.6 مليون يورو، يليه البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد بـ 151.1 مليون يورو

وتواجد محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي في المركز الثاني عشر بقيمة تسويقية بلغت 134 مليون يورو وهو صاحب الصدارة بالنسبة للاعبين الأفارقة، متفوقًا على زميله ساديو ماني الذي حل في المركز الرابع عشر بقيمة تسويقية بلغت 123.8 مليون يورو

وتفوق محمد صلاح على جميع اللاعبين العرب أيضًا، حيث حل المغربي أشرف حكيمي لاعب فريق إنتر الإيطالي في المركز السادس عشر بقيمة تسويقية بلغت 113.7 مليون يورو.

جدير بالذكر أن محمد صلاح انتقل لصفوف ليفربول عام 2017 قادمًا من روما الإيطالي مقابل ما يقرب من 45 مليون يورو.