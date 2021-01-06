دوري أبطال إفريقيا.. الترجي يعبر أهلي بنغازي وينتقل إلى دور المجموعات

عبر فريق الترجي التونسي إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بتغلبه على ضيفه أهلي بنغازي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأولمبي حمادي العقربي، في إطار إياب دور الـ 32 للبطولة.
وكان قد تعادل الفريقان سلبيًا في لقاء الذهاب.
وبلغ من قبله فريق شباب بلوزداد الجزائري، دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك عقب تغلبه على مضيفه جورماهيا الكيني، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، على ملعب (نيايو ستاديوم)، ضمن إياب دور الـ32 للبطولة.
وكان الفريق الجزائري، حقق الفوز ذهابًا على ملعبه، بستة أهداف دون مقابل.
افتتح جوليس أوليموينجو، التسجيل لجورماهيا في الدقيقة 18، لكن أمير سعيود، أدرك التعادل لشباب بلوزداد، في الدقيقة 78، قبل أن يضيف عبدالقادر بلحران، الهدف الثاني، في الدقيقة 84، من زمن اللقاء.
ومن المقرر، أن تجرى قرعة دور المجموعات للبطولة، بعد غدٍ الجمعة، بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
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