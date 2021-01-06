الاتحاد الدولي يعلن قائمة حكام مونديال اليد مصر 2021

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد عن قائمة الحكام الرسمية للنسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد "مصر 2021"، المقرر إقامتها خلال الفترة بين 13 و31 يناير الجاري. وكشف الاتحاد الدولي عن 19 طاقما هم: يوسف بلخيري/سيد علي حميدي (الجزائر) جوليان لوبيز جريلو – سيباستيان لينسي (الأرجنتين) ماتيا جوبيكا – بوريس ميلوسيفيتش (كرواتيا) فاكلاف هوراسيك – ييري نوفوتني (جمهورية التشيك) مادس هانسن – يسبر مادسن (الدنمارك) علاء إمام – حسام هداية (مصر) أوسكار رالوي – أنخيل سابروسو (إسبانيا) تشارلوت بونافينتورا – جولي بونافينتورا (فرنسا) كريم جسمي – رؤوف جسمي (فرنسا) روبرت شولزه – توبياس تونييس (ألمانيا) ماجيد كولادوزان – عليريزا موسافيان (إيران) جيورجي ناتشيفسكي – سلافي نيكولوف (مقدونيا الشمالية) إيفان بافيسيفيتش – ميلوس رازناتوفيتش (مونتينيجرو) هارفارد كليفن – لارس يوروم (النرويج) دوارتي سانتوس – ريكاردو فونسيكا (البرتغال) بويان لاه – دافيد سوك (سلوفينيا) آرثر برونر – مراد صالح (سويسرا) ميرزا كورتاجيتش – ماتياس فيترفيك (السويد) سمير كريشن – سمير مخلوف (تونس) وتمثل الأطقم التحكيمية أربعة اتحادات قارية، بمعدل واحد للاتحاد الآسيوي، وواحد لاتحاد جنوب ووسط أمريكا، وثلاثة للاتحاد الإفريقي، و14 للاتحاد الأوروبي. وكان 14 طاقما من أصل الـ 19 المختارين في البطولة الماضية قبل عامين في ألمانيا والدنمارك، في وقت قام فيه الطاقم الكرواتي المكون من جوبيكا وميلوسيفيتش بإدارة المباراة النهائية. وضمت القائمة النهائية خمسة أطقم احتياطية وهم: أمار كونجيكانين – ديمو كونجيكانين (البوسنة والهرسك) إيجناسيو جارسيا – أندرو مارين (إسبانيا) أدم بيرو – أوليفر كيس (المجر) أليكسي كوفالكيوك – إيفان كوفالكيوك (مولدوفا) كورساد إيردوجان – إبراهيم أوزدينيز (تركيا) وبشكل عام، خضعت الأطقم الـ 24 لتدريب قوي استعدادا لمصر 2021، مثل ورش عمل عبر الانترنت واختبارات بدنية تحت قيادة فريق الاتحاد الدولي للياقة البدنية وإدارة الإصابات، تحت إجراءات احترازية مشددة من فيروس كورونا.

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