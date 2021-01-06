دورى أبطال أفريقيا.. مازيمبي وشباب بلوزداد يتأهلان لدور المجموعات بعد الفوز على بونجويدي وجورماهيا

تمكن فريق مازيمبي الكونغولي من العبور إلى دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تغلبه على منافسه بونجويدي الجابوني، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب مازيمبي، بمدينة لوبومباشي، في إطار إياب دور الـ 32 للبطولة.

وكان مازيمبي، حقق الفوز، ذهابًا خارج ملعبه، بالنتيجة ذاتها.

وسجل مازيمبي، هدفيه عبر كل من التنزاني توماس اليموينجي، والزامبي تاندي مويبي، في الدقيقتين 14 والثانية من الوقت بدل الضائع من زمن الشوط الأول، لكن الضيوف، أدركوا التعادل في الدقيقة 78 من عمر اللقاء.

كما بلغ فريق شباب بلوزداد الجزائري، دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، عقب تغلبه على مضيفه جورماهيا الكيني، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، على ملعب (نيايو ستاديوم)، ضمن إياب دور الـ32 للبطولة.

وكان الفريق الجزائري، قد حقق الفوز ذهابًا على ملعبه، بستة أهداف دون مقابل.

افتتح جوليس أوليموينجو، التسجيل لجورماهيا في الدقيقة 18، لكن أمير سعيود، أدرك التعادل لشباب بلوزداد، في الدقيقة 78، قبل أن يضيف عبدالقادر بلحران، الهدف الثاني، في الدقيقة 84، من زمن اللقاء.

ومن المقرر، أن تجرى قرعة دور المجموعات للبطولة، بعد غدٍ الجمعة، بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.