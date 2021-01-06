طرابزون سبور ينتزع فوزاً صعباً من جوزتبه في الدوري التركي

انتزع فريق طرابزون سبور فوزا صعبا من ضيفه جوزتبه 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء في الجولة السابعة عشر من الدوري التركي لكرة القدم والتي شهدت أيضا فوز باشاك شهير على إيرزوروم سبور 1 / صفر وجينتشلاربيرليجي على هاتاي سبور 3 / 1، وقيصري سبور على دينيزليسبور 1 / صفر.

ويدين طرابزون سبور بالفضل في هذا الفوز للاعبه كاليب أوكوبان الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 27.

ورفع طرابزون سبور رصيده إلى 26 نقطة في المركز السابع، وتوقف رصيد جوزتبه عند 19 نقطة في المركز الثتني عشر.

وفي المباراة الثانية، فاز باشاك شهير على إيرزوروم سبور بهدف نظيف سجله فردريك جولبراندسون في الدقيقة 40.

ورفع باشاك شهير رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع عشر وتوقف رصيد إيرزوروم عند 13 نقطة في المركز الحادي والعشرين الأخير.

وفي المباراة الثالثة، فاز جينتشلاربيرليجي على هاتاي سبور 3 / 1.

وسجل أهداف جينتشلاربيرليجي روبيير بيريس (هدفين) من ركلتي جزاء في الدقيقتين الأخيرة من الشوط الأول و54، وجيوفاني سيو في الدقيقة 84، فيما سجل هدف هاتاي سبور آرون سالم بوبندزا في الدقيقة 25 .

وشهدت المباراة طرد منير المحمدي لاعب هاتاي سبور في الدقيقة 43.

ورفع جينتشلاربيرليجي رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس عشر وتوقف رصيد هاتاي سبور عند 27 نقطة في المركز السادس.