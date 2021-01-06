الرياضة

تأجيل مباراة سموحه والإنتاج الحربى إلى 17 يناير

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأجيل مباراة سموحه والإنتاج الحربى إلى 17 يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت اللجنة الثلاثية التى تدير إتحاد الكرة تأجيل مباراة سموحه والإنتاج الحربى فى الجولة السادسة من مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم التى كان من المقرر إقامتها  غداً الخميس إلى يوم 17 يناير الحالى . 

وأرجع المسؤولون باتحاد الكرة تأجيل المباراة إلى ارتفاع أعداد اللاعبين المصابين بفيروس كورونا .

 

وأعلن المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحه أن عدد اللاعبين المصابين فى صفوف ناديه 11 لاعباً من بين 22 لاعباً مقيدين باتحاد الكرة . 

ويحتل سموحه المركز العاشر برصيد 6 نقاط بينما يحتل الإنتاج الحربى المركز السادس عشر برصيد 4 نقاط .

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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