نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مؤشر جديد يقرب راموس من باريس سان جيرمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء عن حقيقة دخول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد سيرجيو راموس في مفاوضات مع باريس سان جيرمان للإنضمام إليهم في الصيف القادم.

وقال تقرير صحفي إسباني أن راموس شعر بالتجاهل في كتيبة الملكي ولم يعد قادراً على تحمل كافة الإهانات التي تصدرها لها الجماهير بسبب عدم تمديد تعاقده الأمر الذي جعله يرغب في الرحيل بنهاية الموسم.

يُذكر أن عقد الدولي الإسباني صاحب الأربعة وثلاثين عاماً ينتهي مع ريال مدريد خلال الصيف القادم ولم يتوصل الطرفان حتى الآن إلى إتفاق بشأن التجديد وسط رغبة بوكتينيو في الحصول على قلب دفاع جديد.