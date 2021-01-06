نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 3 إصابات جديدة بكورونا في مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الأربعاء، إصابة لاعبين اثنين آخرين بفريقه بكوفيد 19، وهما الحارس الاحتياطي سكوت كارسون، ولاعب الوسط كول بالمر، إضافة لعضو بالجهاز الفني.

ينبغي أن يخضع "السيتيزنز"، الذي شهد منذ أعياد الميلاد الأخيرة ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى ثمانية، للعزل بسبب تفشي الوباء بين أفراده.

وأكد السيتي في بيان: "يؤكد مانشستر سيتي أن الاختبار الذي خضع له سكوت كارسون وكول بالمر وأحد أعضاء الجهاز جاء إيجابياً بكوفيد-19".

وأضاف: "الجميع سيخضع الآن للعزل وفقا للبروتوكول الصحي للدوري الإنجليزي/ وحكومة المملكة المتحدة".

وأدى تفشي كورونا داخل النادي إلى تأجيل مواجهة إيفرتون 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وإلى فقدان المدرب بيب غوارديولا لستة من لاعبيه خلال مواجهة تشيلسي الأخيرة، التي انتهت بفوز السيتي 3-1.