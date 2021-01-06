نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. رحيل موهبة برشلونة إلى خيتافي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقل كارليس ألينيا لاعب خط وسط برشلونة الإسباني لكرة القدم إلى صفوف خيتافي، حسب ما أعلنه الناديان يوم الأربعاء.

وذكر برشلونة في بيان أن خيتافي، الذي يحتل المركز السادس عشر في الدوري الإسباني، سيدفع راتب اللاعب البالغ من العمر "23 عاما" حتى نهاية الموسم.

وشارك ألينيا في خمس مباريات بالدوري الإسباني خلال هذا الموسم. وكان ألينيا قد أعير في وقت سابق إلى ريال بيتيس قبل أن يعود إلى برشلونة في الصيف الماضي.

وذكر نادي خيتافي عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" :أهلا بك في عائلتنا.

وارتبط اسم خيتافي أيضا بالمهاجم الياباني تاكيفوسا كوبو المعار من ريال مدريد إلى بلد الوليد.وقال خافيير بوردالاس المدير الفني لخيتافي :هو أمر يعمل النادي من أجله.