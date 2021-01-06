تطورات جديدة في صفقة انتقال مصطفى محمد لـ سانت إيتيان..تفاصيل

وحسب موقع " لو 10 سبورت" الفرنسي، هناك تقدم ملحوظ في المفاوضات بين الناديين، و الصفقة في طريقها للإتمام في الفترة المقبلة.
وأشار الموقع إلى أنه لم يتم الإعلان الرسمي عن أي شيء، ولكن الصفقة بنسبة كبيرة ستتم في الساعات القليلة المقبلة.
وأكد الموقع ان قدوم مصطفى محمد لـ سانت إيتيان سيجبر الفريق الفرنسي على بيع بعض لاعبيه لتوفير النفقات المالية، ويأتي على رأس اللاعبين المرشحين للرحيل عن الفريق، التونسي وهبي الخزري، والجزائري رياض بودبوز.
وكانت تقارير صحفية قد أشارت لاحتمالية إتمام الصفقة مقابل 5 ملايين يورو.
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