من العزل.. عماد النحاس يعلن تشكيل المقاولون لمواجهة النجم الساحلي في الكونفيدرالية

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب عن تشكيل الفريق الأول لكرة القدم لمباارة النجم الساحلى والمقرر لها فى السابعة من مساء اليوم، على ملعب مصطفى بن جنات، في مدينة المنستير التونسية فى اطار اياب مباريات الدور الاول لدور الـ 32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية .
ويتكون تشكيل المقاولون من كل من : "حسن شاهين ومحمد سمير وفاروق نور الدين وأمير عابد وحسن الشامى ووسيم نغموشي ومحمد مجلي ويوسف الجوهرى ولويس ادوار ومحمد عصام وسيف الجزيرى"
وعلى دكة البدلاء يتواجد كل من "محمود ابو السعود وخالد الحسينى وعبد الرحمن فاروق واحمد مجدى وأحمد شكرى وأحمد الشيمى وهيثم الجويني".
يذكر أن المقاولون العرب قد تعادل فى مباراة الذهاب أمام النجم الساحلى سلبيا، فى المبارة التى أقيمت على ملعب الذئاب .
جدير بالذكر أن، عماد النحاس لم يسافر مع بعثة المقاولون العرب إلى تونس؛ بسبب اصابته بفيروس كورونا.
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