جيرالدو على قائمة الانتظار.. الأهلي يقيد بواليا محليا

انهي النادي الأهلي إجراءات قيد الهاجم الكونغولي والتر بواليا في قائمته المحلية ليعلن جاهزيته لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها بعد غد الجمعة ضمن منافسات المرحلة السادسة من منافسات مسابقة الدوري.
وقام الجهاز الإداري بالأهلي بقيد بواليا ومحمود متولي وكريم نيدفيد ومحمد محمود في القائمة المحلية بعد فتح باب القيد الي 35 لاعب .
وسوف يتم قيد بواليا خلال ساعات في القائمة الأفريقية حتي يتسنى للقلعة الحمراء وضعه ضمن القائمة التي سيتم إرسالها خلال ساعات للإتحاد الدولي لكرة القدم للمشاركة في مونديال العالم للاندية الذي سيقام في الأول من فبراير المقبل.
وتم نقل الإنجولي جيرالدو لقائمة الإنتظار بناء علي قرار إتحاد الكرة الذي تم في الأول من يناير .
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