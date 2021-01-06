دوري ابطال افريقيا.. المريخ وفيتا كلوب يتأهلان الى دور المجموعات

تأهل المريخ السوداني إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، رغم خسارته 1-2 أمام مضيفه أنيمبا النيجيري مساء اليوم على ملعب أنيمبا سبورت ستاديوم في لقاء الإياب.
وكان المريخ قد فاز في جولة الذهاب بأم درمان بثلاثية نظيفة ليفوز بمجموع المباراتين 4-2،
افتتح المريخ التسجيل عن طريق مهاجمه سيف تيري في الدقيقة 8 قبل أن يدرك أصحاب الأرض التعادل، ويسجلوا هدفا ثانيا في الشوط الثاني لكن المريخ حافظ على نتيجة خسارته بهدفين لهدف حتى نهاية المباراة.
ومن جهة أخرى، بلغ فريق فيتا كلوب الكونغولي، مرحلة المجموعات، عقب تحقيقه فوزًا كبيرًا على ضيفه يانج بافالوز بطل إي سواتيني، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الشهداء، بالعاصمة كينشاسا.
ومن المقرر، أن تجرى قرعة دور المجموعات للبطولة، بعد غدٍ الجمعة، بمقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
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