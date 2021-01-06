دوري ابطال افريقيا.. الصفاقسي يودع البطولة رغم الفوز على مولودية الجزائر

ودع فريق الصفاقسي التونسي منافسات دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم رغم فوزه على مولودية الجزائر بهدف دون رد، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. سجل هدف المباراة الوحيد فراس شواط في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء. وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في الجزائر انتهت بفوز مولودية الجزائر بهدفين نظيفين. وبهذا الفوز يصعد الفريق الجزائري لدور المجموعات فائزا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 2 / 1.

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