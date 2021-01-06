إنتر يخسر فرصة الانقضاض على صدارة الدوري الإيطالي بالهزيمة من سامبدوريا

تعرض فريق إنتر لخسارة مفاجأة أمام نظيره سامبدوريا بهدفين مقابل هدف، في الجولة السادسة عشر لبطولة الدوري الإيطالي.

وأهدر فريق إنتر فرصة التقدم عن طريق لاعبه التشيلي أليكسس سانشيز الذي أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 12.

وأحرز أنطونيو كاندريفا لاعب إنتر السابق هدف التقدم لـ سامبدوريا في الدقيقة 23 من ضربة جزاء، ليضاعف بعدها زميله السنغالي كيتا بالدي، لاعب إنتر السابق، من تقدم سامبدوريا بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 38.

وأحرز الهولندي دي فري هدف إنتر الوحيد في الدقيقة 65، لتنتهي المباراة بخسارة فريقه بهدفين مقابل هدف.

وبذلك الانتصار، ارتفع رصيد سامبدوريا للنقطة 20 في المركز الحادي عشر، بينما توقف رصيد إنتر عند النقطة 36 في المركز الثاني.

وفي نفس الجولة، فاز فريق أتالانتا على نظيره بارما بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، وتعادل بولونيا مع أودينيزي 2-2، وفاز ساسولو على جنوى 2-1.