الرياضة

سامبدوريا يفاجئ إنتر ميلان في الكالتشيو

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أحمد جودة - القاهرة - سقط إنتر ميلان في فخ الخسارة أمام مضيفه فريق نادي سامبدوريا بهدف واحد مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء على ملعب لويجي فيراريس لحساب مباريات الجولة السادسة عشر من الكالتشيو.

أحرز ثنائية سامبدوريا أنطونيو كاندريفا وكيتا بالدي في الدقيتقن 23 و38 فيما سجل هدف الإنتر الوحيد ستيفان دي فري في الدقيقة 65.

بهذا الفوز رفع سامبدوريا رصيده من النقاط إلى النقطة العشرين في المركز الحادي عشر فيما توقف رصيد نادي إنتر ميلان عند 36 نقطة في المركز الثاني.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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