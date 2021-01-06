نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الكشف عن قائمة الأهلي الأولية بمونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أرسل النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اليوم الأربعاء، قائمته للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التي ستشارك في مونديال الأندية بقطر والمقرر انطلاقه 3 فبراير القادم.

وشملت القائمة 35 لاعبا على أن تكون القائمة النهائية بعد ذلك 23 لاعبًا في 25 يناير الحالي.

وجاءت القائمة المرسلة بالقوام الكامل على النحو التالي :

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير و وحمزه علاء ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وبدر بانون ورامي ربيعه وسعد سمير وأيمن اشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وحمدي فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج وأكرم توفيق ومحمد مجدي أفشه وجونيور أجايي ومحمود كهربا ووليد سليمان وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات وصلاح محسن ومروان محسن ومحمد شريف ووالتر بواليا وأحمد ياسر ريان ومحمد شكري وأحمد نبيل كوكا .

يذكر أن الأهلي بدأ استعداداته صباح اليوم الأربعاء لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها بعد غدٍ الجمعة في سادس جولات الدوري العام.