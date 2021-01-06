اليوم الطائرة العمانية تعود من جديد في أجواء استثنائية وتنقلات سرية بين الأندية

في الرياضة 6 يناير,2021

بمشاركة سبعة أندية

كتب – بدر الزدجالي:

تعود من جديد منافسات مسابقات الكرة الطائرة العمانية للموسم الحالي 2020/2021 بدءا من يوم غد الجمعة في افتتاح منافسات المسابقة التي تم تأجيل انطلاقتها بسبب الاوضاع الحالية لجائحة كورونا، حيث ستكون الانطلاقة للموسم الجديد بمنافسات دوري الدرجة الاولى في النسخة السادسة والثلاثين منذ اشهار اتحاد الطائرة في العام 1985 وتقام منافسات الموسم في اجواء استثنائية بغياب الجماهير عن التواجد في الصالات الرياضية بسبب الاوضاع الراهنة.

ويشهد الموسم الحالي للكرة الطائرة مشاركة سبعة فرق بعد انسحاب مفاجيء للبشائر قبل انطلاقة الموسم والفرق المشاركة مصيرة وبهلاء الضيفان الجديدان على دوري الاولى بالاضافة الى السلام والسيب وصحار واهلي سداب وبهلاء.

ويفتتح الموسم الجديد باقامة ثلاث مباريات لجميع الفرق عدا الكامل والوافي الذي سوف يبدأ الاسبوع القادم بلقاء اهلي سداب.

وفي افتتاح لقاءات الموسم يلتقي حامل اللقب السلام مع الضيف الجديد فريق بهلاء الذي تأهل كثاني من دوري الدرجة الاولى في لقاء سيكون لأصحاب الخبرة والامكانيات الكلمة العليا فيه ويملك السلام نخبة من اللاعبين البارزين في الطائرة العمانية وبقيادة المدرب التونسي هيثم الوثلاني .

في المباراة الثانية يلتقي نادي السيب بقيادة مدربه جمال المعمري الحاصل على المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة للموسم ٢٠١٩-٢٠٢٠م مع نادي أهلي سداب وذلك في الساعة الخامسة والنصف مساء على نفس الصالة ويسعى اهلي سداب الى اثبات جدارته والدخول في اجواء المنافسة مع الاندية الابرز في الطائرة العمانية، حيث تعمل الفرق على استقطاب نخبة من أبرز اللاعبين في ظل غياب القاعدة الاساسية له.

وفي اللقاء الثاني يلتقي صحار مع مصيرة في الساعة الرابعة مساء ويحل مصيرة ضيفا جديدا على دوري الدرجة الاولى بعد ان نجح في الحصول على درع دوري الدرجة الثانية للموسم الماضي ولكن تواجد مصيرة مع مدربه المصري محمد صلاح لن يكون في مهمة سهلة امام ابرز الفرق العمانية وخاصة من المربع المنافس في الطائرة العمانية ويأمل صحار صاحب الخبرة للمنافسة في الموسم الجديد بعد المعاناة في المواسم الماضية بعدم الاستقرار سواء مع الجهاز الفني او مع اللاعبين حيث اوكلت المهمة للموسم الحالي للمدرب سعيد جمعة الذي سبق وان درب صحار وعددا من الاندية من اجل العودة من جديد بشكل ابرز وخاصة التواجد في البطولات الخارجية.

تنقلات وتعاقدات

وكعادته يشهد دوري الطائرة العمانية في الدرجة الاولى تحركات وتنقلات بين اللاعبين والتي تتم في سرية وخاصة اللاعبين من اصحاب الخبرة وفق العروض المقدمة، حيث تشير التحركات الى انتقال اللاعب الابرز سعود المعمري الى السلام بعد ان كان في الموسم الماضي ممثلا للكامل والوافي وهناك ايضا تحرك لانتقال هلال المقبالي من السلام الى الكامل والوافي وكلا اللاعبين من الركائز الاساسية في المركزين 2 و4 وهناك ايضا تحرك لانتقال المعد صالح الحمداني الى اهلي سداب للموسم الحالي.