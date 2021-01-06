صراع مثير بين النصر ونادي عمان والتكافؤ يغلف مواجهة نزوى وصحم .. السيب المتصدر في لقاء عصيب أمام صحار المتوهج

في الأسبوع الرابع لدوري الأضواء

متابعة ـ صالح البارحي:

أمسية جديدة من محطات دوري الأضواء … صراع النقاط يتواصل بحثا عن طموحات وأهداف رسمت قبل صافرة البداية … فالتعادل مثل الخسارة في ظل النظام المتبع في هذا الموسم … لذلك ستعمل كل الفرق لحصد النقاط كاملة، فليس هناك هدف سواها في ظل الظروف الراهنة … ندرك بأن هناك مطبات تعترض طريق بعض الاندية منها عقوبة خصم النقاط … وكذلك تراجع المستويات الفنية للبعض … وقلق في الاجهزة الفنية للبعض الآخر … لكن كل ذلك يجب أن يتم تجاوزه بأسرع وقت ممكن قبل استفحال الامور والدخول في صراع الذات واتخاذ القرارات الإدارية كما يعرفها الجميع عن إداراتنا التي لا تتقبل امرا آخر سوى الانتصارات دون غيرها .

مواجهات مثيرة

في افتتاحية الاسبوع الرابع لدورينا ، تنطلق مساء اليوم ثلاث مباريات مثيرة ، حيث يلتقي النصر صاحب المركز الخامس برصيد (٥) نقاط مع نظيره نادي عمان الذي يحتل المركز الثالث برصيد (٦) نقاط ، الفارق بين الفريقين نقطة واحدة فقط وبالتالي فإن أهمية حصد نقاط اليوم كاملة هو مطلب الفريقين على حد سواء ، فهي بمثابة فض الاشتباك وبمثابة صراع المقدمة ، لذلك ستكون المباراة على كف عفريت في ظل تألق الفريقين بدورينا حتى اللحظة .

أما لقاء نزوى وصحم فهو مغلف بعنصر التكافؤ ، فالفريق المستضيف يقبع في المركز التاسع برصيد (٣) نقاط فيما الضيف يحتل المركز الاخير، وفي جعبته مطالبة قانونية بخصم (٦) نقاط قادمة ، ومن هنا فإن الاهداف واضحة في ظل تراجع عطاءات الفريقين والظروف المحيطة بكليهما .

وفي صحار ، ليس امام الضيف (السيب) إلا ان يتعامل بحذر مع مضيفه صحار المتوهج ، حيث ان السيب يأمل ان يتمسك بصدارة الترتيب بشكل متواصل فهو يمتلك (٧) نقاط وفي صدارة الترتيب وبالتالي فإن النقطة العاشرة هي مطمعه في ظل كوكبة النجوم التي يضمها الفريق ، اما منافسه صحار فوضعه قبل مواجهة اليوم على ساحة محمع صحار يعلم بأنه مطالب بتحقيق الفوز حتى يفرمل السيب اولا والتساوي معه في عدد النقاط ثانيا ، وقبل ذلك التأكيد على نجاح خطوة مجلس الادارة في إعفاء المغربي خيري من قيادة الفريق .. كل هذه العوامل تجعل من مباراة صحار والسيب قمة مباريات اليوم .