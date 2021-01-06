تنظمه الهجانة السلطانية

صحار- الوطن:

انطلقت صباح أمس على ميدان صحار منافسات أشواط اليوم الأول للمحطة السادسة من المهرجان السنوي لسباقات الهجن الأهلية الذي تنظمه الهجانة السلطانية بشؤون البلاط السلطاني بمشاركة واسعة لملاك ومضمري الهجن الاهلية من مختلف محافظات السلطنة.

حيث اشتمل اليوم الأول من السباق على إقامة 30 شوطًا ، منها ١٩ شوطا خلال الفترة الصباحة لفئة الحجائج.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انطلاق منافسات المحطة السادسة للمهرجان السنوي لسباقات الهجن الأهلية على ميدان صحار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.