سيناريو صادم ينتظر الأهلي بعد واقعة جيرالدو .. خبير قانوني يوضح

أكد مصدر قانونى أن الأنجولى جيرالدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى يحق له فسخ تعاقده مع المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة بعد أن تم وضعه على قائمة الانتظار.

وكان النادي الأهلي أتم إجراءات قيد المهاجم الزامبي والتر بواليا في قائمته المحلية ليعلن جاهزيته لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها بعد غد الجمعة ضمن منافسات المرحلة السادسة من منافسات مسابقة الدوري، وتم نقل الإنجولي جيرالدو لقائمة الانتظار بناء علي قرار اتحاد الكرة الذي تم في الأول من يناير .

وقام الجهاز الإداري بالأهلي بقيد بواليا ومحمود متولي وكريم نيدفيد ومحمد محمود في القائمة المحلية بعد فتح باب القيد الى 35 لاعبا.



وقال المصدر القانونى إن لوائح الاتحاد الدولى لا تعترف بما يسمى بقائمة الانتظار وبعد أن تم رفع اسم اللاعب جيرالدو من القائمة الخاصة بالفريق التى تخوض المباريات يحق له فسخ التعاقد والحصول على كافة مستحقاته المالية المتبقية .