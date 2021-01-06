تمكن فريق النجم الرياضي الساحلي من التقدم على منافسه المقاولون العرب بهدف دون رد، في المباراة المقامة بينهما الآن، على أرضية ميدان الملعب الأولمبي بسوسة في إياب دور الـ32 الأول ببطولة الكونفدرالية.
وسجل لاعب الأهلي الأسبق، والنجم الحالي سليماني كوليبالي هدف فريقه الأول في الدقيقة 22 من عمر اللقاء.
وأحرز الإيفواري كوليبالي هدفه برأسية متقنة بعد أن ارتقى فوق الجميع مستغلًا عرضية حمزة الأحمر من ركلة ركنية رائعة.
يذكر أن مباراة الذهاب التي أقيمت في مصر انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكونفدرالية.. المقاولون العرب يتأخر بهدف أمام النجم الساحلي في الشوط الأول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.