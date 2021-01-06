الكونفدرالية.. المقاولون العرب يتأخر بهدف أمام النجم الساحلي في الشوط الأول

تمكن فريق النجم الرياضي الساحلي من التقدم على منافسه المقاولون العرب بهدف دون رد، في المباراة المقامة بينهما الآن، على أرضية ميدان الملعب الأولمبي بسوسة في إياب دور الـ32 الأول ببطولة الكونفدرالية.

وسجل لاعب الأهلي الأسبق، والنجم الحالي سليماني كوليبالي هدف فريقه الأول في الدقيقة 22 من عمر اللقاء.

وأحرز الإيفواري كوليبالي هدفه برأسية متقنة بعد أن ارتقى فوق الجميع مستغلًا عرضية حمزة الأحمر من ركلة ركنية رائعة.

يذكر أن مباراة الذهاب التي أقيمت في مصر انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.