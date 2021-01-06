توتنهام يعرض ملعبه لمساعدة البريطانيين في تلقي لقاح كورونا

عرض نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، ملعبه الجديد بمدينة لندن، على الحكومة البريطانية، كمكان يستخدم لتلقي لقاح فيروس كورونا في بريطانيا. واعتمدت بريطانيا حتى الآن لقاحين يتم استخدامهما لمكافحة فيروس كورونا المستجد. وحسب صحيفة "صن" البريطانية فإن نادي توتنهام عرض الملعب الخاص به على المؤسسات الصحية في بريطانيا (NHF) من أجل استخدامه كمكان لتلقي لقاح فيروس كورونا "كوفيد 19". يذكر أن نادي توتنهام عرض ملعبه في شهر إبريل الماضي كمستشفى لعزل المصابين بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا. وكانت رابطة الدوري الإنجليزي أعلنت أمس عن اكتشاف 40 حالة إصابة بفيروس كورونا بين فرق المسابقة.

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