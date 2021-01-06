أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم تأهل نادي الهلال السوداني الى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بعد صعوبة قيد 15 لاعبًا في المباراة التي كانت مقررة اليوم ضمن مباريات إياب الدوري التمهيدي الثاني المؤهلة لمرحلة المجموعات.
وقرر مراقب المباراة الصومالي أمير حسن الذي حصل على نتائج فحوصات كورونا للفريقين، وظهور 7 حالات إصابة بفيروس كورونا بين لاعبي أشانتي كوتوكو، رفع تقرير بما حدث للاتحاد الإفريقي ثم قام بتعليق المباراة.
يذكر أن أشانتي كوتوكو، كان قد سافر إلى السودان بقائمة مكونه من ٢٠ لاعبا.
جدير بالذكر أن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز الهلال خارج ملعبه بهدف نظيف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسميا.. الكاف يقرر تأهل الهلال السوداني إلى الدور المقبل على حساب كوتوكو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.