نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باتشيكو يطلب ضم هدف الأهلي للزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طلب البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، من الإدارة البيضاء بحسم التعاقد مع أسامة جلال مدافع فريق إنبي في يناير الجاري.

ويرغب باتشيكو في التعاقد مع أسامة جلال بعد مشاهدة بعض المباريات له وأثنى على مستواه وقدراته.

ويرغب باتشيكو في التعاقد مع مدافع جديد في يناير الجاري بسبب النقص العددي الذي يواجه الفريق في الخط الخلفي للفريق والإصابات بسبب كورونا.

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق طلائع الجيش يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري.

وفاز الزمالك على إنبي بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الماضية من عمر المسابقة.