نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أتالانتا يسحق بارما بالثلاثة.. وفوز روما ولاتسيو في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الجولة السادسة عشر من الدوري الإيطالي فوز روما ولاتسيو بالإضافة إلى سحق أتالانتا لبارما بثلاثية دون رد.

روما فاز على كروتوني 3 / 1 ولاتسيو على فيورنتينا 2 / 1 وساسولو على جنوه 2 / 1 وأتالانتا على بارما 3 / صفر وبينفينتو على كالياري 2 / 1 وتعادل بولونيا مع أودينيزي 2/2 وفيرونا مع تورينو 1/1.

وسجل أهداف روما بورخا مايورال (هدفين) في الدقيقتين الثامنة و29 وهنريك مخيتريان في الدقيقة 35 من ركلة جزاء، فيما سجل هدف كروتوني فلاديمير جوليميتش في الدقيقة 71.

ورفع روما رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد كروتوني عند تسع نقاط في المركز العشرين الأخير.

وفي المباراة الثالثة، انتزع لاتسيو فوزا صعبا من فيورنتينا 2 / 1.

وسجل هدفي لاتسيو فيليبي كايسيدو وشيرو إيموبيلي في الدقيقتين السادسة و75، فيما سجل هدف فيورنتينا دوسان فالهوفيتش في الدقيقة 86 من ركلة جزاء.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثامن، وتوقف رصيد فيورنتينا عند 15 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفي المباراة الرابعة، فاز أتالانتا على بارما بثلاثة أهداف نظيفة سجلها لويس مورييل ودوفان زاباتا وروبن جوسينس في الدقائق 15 و49 و61.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 28 نقطة في المركز السادس، وتوقف رصيد بارما عند 12 نقطة في المركز السابع عشر.

وفي المباراة الخامسة، فاز ساسولو على جنوه 2 /1.

وسجل هدفي ساسولو جيريمي بوجا وجياكومو راسبادوري في الدقيقتين 52 و83، فيما سجل هدف جنوه الوحيد إلدور شومورودوف في الدقيقة 64.

ورفع ساسولو رصيده إلى 29 نقطة في المركز الرابع، وتوقف رصيد جنوه عند 11 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير

وفي المباراة السادسة، تعادل بولونيا مع أودينيزي 2/2.

وسجل هدفي بولونيا تاكيهيرو تومياسو وماثياس سفانبرج في الدقيقتين 19 و40، فيما سجل هدفي أودينيزي روبرتو بيريرا وتولجاي أرسلان في الدقيقتين 34 والأخيرة من المباراة.

ورفع بولونيا رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني عشر، كما رفع أودينيزي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفي المباراة السابعة، تعادل فيرونا مع تورينو 1/1.

وتقدم فيرونا بهدف سجله فيديريكو ديماركو في الدقيقة67 وتعادل تورينو عن طريق جليسون بريمر في الدقيقة 85.

ورفع فيرونا رصيده إلى 24 نقطة في المركز التاسع كما رفع تورينو رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس عشر.

وفي المباراة الثامنة، قلب فريق بينفينتو تأخره بهدف أمام مضيفه كالياري إلى فوز 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما .

وتقدم كالياري بهدف سجله جواو بيديو جلفاو في الدقيقة 20 وتعادل بينفينتو بهدف سجله ماركو ساو في الدقيقة 41 قبل أن يسجل أليساندرو تويا هدف الفوز في الدقيقة 44.

وشهدت المباراة طرد ناهيتان نانديز لاعب كالياري في الدقيقة 85.

ورفع بينفينتو رصيده إلى 21 نقطة في المركز العاشر وتوقف رصيد كالياري رصيده عند 14 نقطة في المركز الخامس عشر.