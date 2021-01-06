نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعادة مباراة المعمورة والقبارى ونقل مبارتين لحوش عيسى وتغريمه 8000 جنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت لجنه المسابقات بالقسم الثالث بمنطقة الإسكندرية لكرة القدم برئاسة العميد صبحى الصاوى إعادة مباراة مركز شباب المعمورة مع نظيره مركز شباب القبارى فى الأسبوع السادس من المجموعة الحادية عشر بالقسم الثالث التى ألغاها الحكم لعدم وجود سيارة إسعاف مع تغريم المعمورة 1500 جنيه .

واعتمدت اللجنة نتيجة مباراة حوش عيسى مع مياه البحيرة التى انتهت بفوز الأول بثلاث أهداف مقابل هدف مع نقل مبارتين لحوش عيسى خارج ملعبه وتغريمه ثمانية آلاف جنيه بسبب تواجد أعداد كبيرة من الجماهير حول الملعب أثناء المباراة .