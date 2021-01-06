نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكافأة خاصة من الأهلي لثلاثي الفريق المصاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت إدارة الأهلي اليوم الأربعاء بقيد ثلاثي الفريق في قائمة المارد الأحمر المحلية، بعد فتح باب القيد إلى 35 لاعبا.

وقام الجهاز الإداري للأهلي بقيد الثلاثي نيدفد ومحمود متولي ومحمد محمود، بعد أن اقترب موعد عودتهم للتدريبات في نهاية فبراير القادم.

وحقق الأهلي الفوز على سونيديب بطل النيجر برباعية نظيفة في إياب دور ال٣٢ ببطولة دوري أبطال، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب السلام.

وبدأ الأهلي استعداداته صباح اليوم الأربعاء لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها بعد غدٍ الجمعة في سادس جولات الدوري العام على ملعب السويس.