8 لقاءات تشهدها المحطة الرابعة في دوري الدرجة الأولى

كتب ـ يحيى بن سالم المعمري:

يصل قطار دوري الدرجة الأولى مساء اليوم لمحطته الرابعة بعد تخطي محطة دور الـ 32 في بطولة الكأس الغالية التي نجح فيها 5 أندية في العبور للدور القادم للمسابقة وهي أندية سمائل وعبري والعروبة وصور ومجيس ، 3 محطات سابقة كانت حافلة بالعديد من الأحداث والمشاهد وأسفرت عن نتائج استفاد منها البعض والبعض الآخر الذي لم يحالفه الحظ قام بإجراء بعض التغييرات لتعويض ما فات .. مباريات المحطة الرابعة ستقام على مدار يومين ، 5 لقاءات تقام هذا المساء و3 مباريات ستقام غدا الجمعة .. ففي المجموعة الأولى يستضيف بوشر نظيره أهلي سداب في الساعة الرابعة وخمسين دقيقة ومرباط يحل ضيفا على صلالة في الساعة الخامسة والثلث ، وفي المجموعة الثانية الطليعة يلاقي مصيرة بمجمع صور في الساعة الرابعة وأربعين دقيقة وجعلان يتبارى مع صور في الساعة السادسة والربع ، وتشهد المجموعة الثالثة لقاء القمة بين عبري ومجيس الذي يقام بمجمع عبري في تمام الساعة الخامسة ، وتستكمل الجولة غدا الجمعة بـ 3 لقاءات حيث يلعب الاتفاق والعروبة بملعب المضيبي لحساب المجموعة الثانية وفي المجموعة الثالثة الخابورة بملعبه يواجه الشباب والبشائر يستضيف المضيبي.

الترتيب العام

يتصدر سمائل ترتيب المجموعة الأولى برصيد ٧ نقاط يليه بوشر بـ 6 نقاط ثم أهلي سداب بـ ٤ نقاط ثم صلالة ومرباط بدون نقاط، وفي المجموعة الثانية وبالعلامة الكاملة يتمسك العروبة بالصدارة برصيد ٩ نقاط ثم الاتفاق بـ ٦ نقاط وصور ٤ نقاط يليه جعلان ٣ نقاط والطليعة نقطة واحدة ومصيرة بدون نقاط، وبات مجيس في صدارة المجموعة الثالثة برصيد ٧ نقاط يليه عبري ٦ نقاط والمضيبي والبشائر ٤ نقاط ثم الشباب ٣ نقاط والخابورة بنقطة واحدة.

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