ظفار يحل ضيفا على الرستاق والسيب في مواجهة النصر والديربي بين صحار والسويق في قرعة كأس جلالته لكرة القدم

متابعة ـ عبدالعزيز الزدجالي:

سحبت يوم امس قرعة دور ال 16 من مسابقة كأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم للموسم الرياضي 2020/2021 وذلك بقاعة المؤتمرات باستاد السيب الرياضي، وبرعاية فيصل بن علي التميمي مدير عام بنك قطر الوطني وحضور داود بن سليمان المحرزي نائب رئيس اللجنة القانونية باتحاد القدم، والأمين العام لاتحاد القدم سعيد بن عثمان البلوشي الذي أشرف على سريان مجريات القرعة بحضور نجم منتخبنا الوطني السابق يونس امان ممثل نادي ظفار،.

نتائج القرعة

اسفرت مراسم سحب القرعة عن أولى المواجهات والتي سوف تجمع المستضيف نادي الرستاق بنادي ظفار، اما المواجهة الثانية فسوف تجمع ناديي صحار والسويق في ديربي شمال الباطنة، فيما صور سيواجه نادي عبري في المواجهة الثالثة، اما العروبة فسوف يستضيف نادي الاتحاد في المواجهة الرابعة، المواجهة الخامسة سوف تجمع نادي صحم بشقيقه نادي سمائل، في المواجهة السادسة نادي النهضة سوف يستضيف نادي مجيس، فيما المواجهة السابعة ستجمع نادي السيب ونادي النصر، اما آخر المواجهات سوف يستضيف نادي المصنعة نادي عمان.

نتائج دور الـ 32

وقد تأهلت الفرق ال 16 بعد ان حققت النتائج الايجابية والتي كانت على النحو التالي : شملت الجولة التي لعبت في الاول من يناير المنصرم ، فوز سمائل على مسقط بنتيجة هدفين مقابل هدف، فوز عريض لعبري على مرباط برباعية نظيفة، صحم كسب المضيبي بضربات الترجيح 4/3 بعد التعادل الايجابي بهدف لمثله، تفوق العروبة على صلالة بهدفين من دون رد، وفي الجولة الثانية التي جرت في الثاني من يناير، الرستاق يعبر عبر بوابة مصيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف، نادي عمان يفوز على جعلان بهدفين مقابل هدف، المصنعة يفوز على جاره الشباب بهدف نظيف، بعد التعادل الايجابي 3/3 بين البشائر والسويق، ضربات الترجيح تختار السويق للتأهل، الاتحاد يقصي الاتفاق بخماسية مقابل هدفين، صحار يتفوق على جاره الخابورة برباعية مقابل هدف يتيم، اما الجولة الأخيرة كانت في الثالث من يناير والتي فاز فيها النهضة على فريق العاصمة أهلي سداب بنتيجة هدفين مقابل هدف، صور يعبر الدور عبر بوابة بهلاء بضربات الترجيح، وكذلك فعلها مجيس امام نزوى بعد التعادل الايجابي 1/1، النصر تأهل على حساب بوشر بهدفين نظيفين، اما بطل الدوري السيب فقد اكتسح الطليعة بخماسية قاسية.