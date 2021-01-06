لجنة كأس الشباب تدرس إعادة هيكلة المسابقة ومعايير التقييم واشتراطات المشاركة

مع اندماج قطاعات الثقافة والرياضة والشباب

عقدت لجنة تقييم الأنشطة المختلفة للاندية الرياضية في مسابقة كأس حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم للشباب اجتماعا لها برئاسة سعادة الشيخ رشاد بن أحمد بن محمد بن عمير الهنائي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب وبحضور أعضاء اللجنة.

بدأ الاجتماع بكلمة ترحيب من سعادة الشيخ بجميع الاعضاء مقدما لهم شكره الجزيل على الجهود التي قامت بها اللجنة وفريق العمل المعاون لها لتقييم أنشطة الأندية الرياضية لكأس حضرة صاحب الجلالة المعظم للشباب في نسخة 2019 م من المسابقة والتي شارك بها 38 ناديا : أهلي سداب والسيب ونادي عمان ومسقط وبوشر وقريات وصلالة والنصر وظفار ونزوى وصحار وصحم والسويق والرستاق والخابورة والإتفــــاق والنهضة وبهلاء والمصنعة والشباب والإتحاد وينقل والمضيبــــي وعبري ومجيس والوسطى وسمائل وخصب والبشائر والسلام والوحـــــدة وصــــــــور والطليعــــة وبديـــــــة والعروبـــة ومدحاء ودبا وبخاء.

ويأتي هذا الاجتماع الاستثنائي ليشكل علامة فارقة في مسيرة مسابقة كأس حضرة جلالة السلطان المعظم للشباب، حيث بحثت اللجنة اعادة هيكلة المسابقة ومعايير التقييم والأوزان الخاصة بكل معيار ليصبح شاملا للجوانب الثقافية والرياضية والشبابية بالاضافة الى الجوانب الإدارية والمالية ومختلف الأنشطة الاخرى التي يشارك فيها أو يقيمها النادي متناغما في ذلك مع اعادة هيكلة الوزارة وفق التوجيهات السامية وفي ظل اندماج قطاعات الثقافة والرياضة والشباب بمكوناتها وربطها كذلك مع التوجه الاستراتيجي لركائز الرؤية المستقبلية عُمان 2040 في خلق مجتمع معتز بهويته ومواطنته وثقافته واستنادا لمنظومة شراكة مجتمعيــَّة مؤسسيــَّة متكاملة تعزز الهوية والمواطنة والترابط الاجتماعي ويواكب المستجدات المعرفية والمتغيرات التقنية .

وشدد اعضاء اللجنة على اهمية تنمية وتطوير أداء الاندية على كافة المستويات الثقافية والرياضية والشبابية والإدارية والمالية وتشجيع الأندية الرياضيةعلى تحقيق معايير الجودة والحوكمة في مجال الإدارة الرياضية من خلال توفيرالحوافز المعنوية والمادية المناسبة في ظل التوجه العام للوزارة إلى تعزيز فاعلية الحوكمة وسيادة القانون ورفع كفاءتها وزيادة درجة التنسيق بينها وتعزيز ثقة شرائح المجتمع المستهدفة فيها وذلك من خلال إطار مؤسسي يعمل على تفعيل القوانين والممارسات التي تحدد الصلات والتفاعلات بين ذوي العلاقة، ويساعد في إيجاد نظام مساءلة فاعل وشفاف ويحدد أولويات التوزيع الأمثل والعادل للموارد .

جدير بالذكر ان مرجعيات مسابقة كأس حضرة صاحب الجلالة المعظم للشباب تستند الى لوائح مسابقة كأس حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم للشباب واستراتيجية الرياضة العُمانية وقانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي والنّظام الأساسي للأندية والتوجيهات السامية بتعزيز مخصصات قطاع الثقافة والشباب والرياضة ، كما يرأس لجنة تقييم الأنشطة المختلفة للاندية الرياضية في مسابقة كأس حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم للشباب سعادة الشيخ رشاد بن أحمد الهنائي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب وعضوية كل من خليفة بن سيف العيسائي والمكرمة الدكتورة عائشة بنت حمد الدرمكية وخالد بن الحبيب الحشاني و ناصر بن حمد درويش وسعود بن بدر أمبوسيعدي مقرر اللجنة.