تفاصيل الاجتماع الأمني لمباراة سيراميكا كليوباترا والنادي الأهلي

أقيم اليوم، الاجتماع الأمني لمباراة نادي سيراميكا كليوباترا، مع النادي الأهلي، المقرر إقامتها في السابعة والنصف من مساء الجمعة المقبل، على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

حضر الاجتماع الأمني، قيادات الشرطة في محافظة السويس، ومحسن خروشة مدير منطقة السويس لكرة القدم، واللواء أسامة محمود حنفي، مدير أمن نادي سيراميكا كليوباترا، ووليد رمضان المدير الإداري للفريق، بالإضافة إلى مندوب النادي الأهلي.

وشددت التعليمات الأمنية على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بالإضافة إلى حضور 25 فردًا لكل ناد، يمثلون "أعضاء مجلس إدارة النادي، وضيوفهم"، على أن يحضر عدد محدد من أعضاء المركز الإعلامي لكل نادٍ، ولن يسمح بدخول أي فرد آخر غير المذكورة أسماؤهم في الكشوف سالفة الذكر.

ويجلس الفريق الضيف "النادي الأهلي" على يمين المقصورة الرئيسية، بينما يجلس أصحاب الأرض على اليسار.

كما تم الاتفاق على مواعيد تحرك كل فريق إلى الاستاد، وكذلك مواعيد المغادرة.

وشدد الاجتماع الأمني على أن المباراة بدون جمهور، ولن يتم السماح بدخول أي شخص خارج القائمة المتفق عليها.