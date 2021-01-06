دوري أبطال إفريقيا .. الوداد يرافق حوريا كوناكري وبترو أتلتيكو إلى دور المجموعات

اختتمت أندية الوداد المغربي وحوريا كوناكري الغيني وبترو أتلتيكو الأنجولي، عقد المتأهلين إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا اليوم.
وحقق فريق الوداد المغربي فوزًا كبيرًا بنتيجة 3-0، على منافسه فريق الملعب المالي في إياب دور الـ32 بدوري الأبطال.
كان الوداد خسر في لقاء الذهاب في مالي بهدف نظيف، وبعد فوزه في لقاء الإياب نجح في التأهل إلى دور المجموعات بإجمالي نتيجة 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
وفي المباراة الأخرى، حقق فريق حوريا كوناكري فوزًا صعبًا على منافسه راسينج كلوب أبيديجان بهدف نظيف.
وتأهل الفريق الغيني إلى دور المجموعات بعدما تعادله مع راسينج كلوب بهدف لمثله في مباراة الذهاب، ليصعد بإجمالي نتيجة 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.
واستطاع فريق بترو أتلتيكو اللحاق بالمتأهلين إلى دور المجموعات بعد فوزه بهدف نظيف على فريق نكانا في إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.
وتأهل الفريق الأنجولي بإجمالي نتيجة 2-1 بعد أن كان تعادل بهدف لمثله مع نكانا في مباراة الذهاب.
جدير بالذكر أن قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا تقام يوم الجمعة المقبل.
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