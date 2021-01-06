كشف الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي تشكيل فريقه لمواجهة نظيره مانشستر يونايتد في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية وجاء تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة مانشستر يونايتد: في حراسة المرمي:ستيفن خط الدفاع: جواو كانسيلو - روبين دياز- جون ستونز - زينتشينكو خط الوسط:فيرناندينيو - إلكاي جوندوجان- كيفن دي بروين خط الهجوم: رياض محرز- فيل فودين -رحيم ستيرلنج وتنطلق المباراة في العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محرز وستيرلنج يقودان مانشستر سيتي أمام مان يونايتد في كأس الرابطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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