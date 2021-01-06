بعد الفوز على الأهلي.. يد بنات سموحة يضرب الزمالك في عقر داره

واصل فريق سموحة "2004 أ بنات" عروضه المتميزة وتغلب على مضيفه الزمالك بنتيجة 45 /37 فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب الزمالك ضمن منافسات بطولة الدورى العام.

وكان الفريق فاز الأسبوع الماضي على النادي الاهلي بملعبه فى نفس البطولة، ليسجل فوزين غاليين على قطبى كرة اليد على ملعبيهما ويؤكد براعته وتميزه فى اقتناص الفوز أمام الفرق الكبيرة.

ويضم الفريق اللاعبات كلا من: "لوجين أسامة عبيد، مريم اسامة نعمان، كنزي حاتم محمد، صبا عصام محمد، جني محمد حافظ، ريم شريف، سما ايمن النونو، جني اشرف صالح، فريدة إيهاب حسن، هنا احمد مرسي، ملك اشرف فاروق، منة الله احمد فؤاد، هنا محمد ابراهيم، هانيا محمود صلا، حنين محمد مصطفى، ملك خالد سمير، هيا محمد ابراهيم، رقيه محمد ياسر، صوفيا المعتز بالله، كرمه اشرف صالح".



ويتكون الجهاز الفنى للفريق من: "خالد عبد القادر مشرف قطاع، معتز مصطفى مدرب الفريق، سامح فريد مدرب الفريق، الدكتورة بسمة يحيى علاج طبيعي، محمد جمعة إداري الفريق".