حسان حسن يعلن قائمة الاتحاد السكندري استعدادا لـ المصري

أعلن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري عن قائمة فريقة استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي غدا ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري.

وجاءت القائمة كالآتى: عماد السيد ومحمد صبحى ومحمود رزق وهشام إبراهيم وعمر الميدانى ومروان النجار وصبرى رحيل وسيد سالم ودايمون لوى وكريم الديب وأحمد نبيل مانجا وخالد الغندور ومروان عطيه وكريم ممدوح وحسام عاشور وأحمد راشد وعبد السميع سيمو وفوزى الحناوى وعمار حمدى ورزاق سيسيه وروماريو ويليامز وخالد قمر. ويغيب عن الفريق كل من: "عمرو خليل وصبحى سليمان ومحمد عطوه وأكوى ومحمود شعبان" .

وحرص محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري على حضور تدريبات الفريق الاول بملعب النادي بفرع سموحة والاجتماع مع الجهاز الفني بقيادة حسام حسن قبل مواجهة المصري البورسعيدي.

وطالب محمد مصيلحي لاعبي الفريق الأول بتقديم أداء جيد والظهور بنفس الروح القتالية امام طلائع الجيش والتي انتهت لصالح زعيم الثغر بهدفين مقابل هدف.

وقرر مصيلحي صرف مكافأة الفوز على طلائع الجيش لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة المصري البورسعيدي. وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري لتحليل رابد تيست للكشف المبكر عن فيروس كورونا المستجد وفقا للبرتوكول الطبي من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم بخضوع اللاعبين قبل خوض المباراة بـ 48 ساعة. ويخوض الفريق الأول بنادي الاتحاد السكندري تحت قيادة حسام حسن المدير الفني للفريق استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز . وطالب حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لاعبي الفريق بالتركيز الجيد في التدريبات وتصحيح المسار للتخلص من كافة الأخطاء التي حدثت في الجولات الماضية . ويأمل حسام حسن في استمرار تحقيق النتائج الإيجابية مع نادي الاتحاد السكندري من أجل تحقيق البطولات وإسعاد جماهير زعيم الثغر.

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