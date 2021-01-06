أعلن الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره أتلتيك بيلباو في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية لبطولة الدوري الإسباني" لا ليجا". وجاء تشكيل البارسا كالآتي: في حراسة المرمي: مارك تير شتيجن خط الدفاع: سيرجينيو ديست - رونالد اراخو- كليمونت لينجليت- جوردي البا خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - فرانكي دي يونج - بيدري خط الهجوم: ليونيل ميسي- عثمان ديمبلي - أنطوان جريزمان ويحتل برشلونة قبل انطلاق المباراة المركز الخامس برصيد ٢٨ نقطة، فيما يحتل أتلتيك بيلباو المركز التاسع برصيد ٢١ نقطة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميسي يقود تشكيل برشلونة أمام أتلتيك بيلباو في الليجا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.