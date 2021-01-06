يوفينتوس ضد ميلان .. التشكيل الرسمي للفريقين في لقاء القمة بالدوري الإيطالي

يستضيف فريق اي سي ميلان نظيره يوفينتوس اليوم في تمام العاشرة مساء ، على ملعب سان سيرو ، في إطار الجولة السادسة عشرة من منافسات الدوري الإيطالي .

ويبدأ ميلان اللقاء بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: دوناروما الدفاع: دالوت ، كاير ، رومانيولى ، هرنانديز الوسط: كالابريا ، كيسي ، كاستييخو الهجوم: كالهانجولو ، هاوجى ، لياو بينما يدخل يوفنتوس المباراة بتشكيل مكون:

حراسة المرمى: تشيزنى الدفاع: فرابوتا ، دى ليخت ، بونوتشي ، دانيلو الوسط: رامسي ، رابيو ، بينتانكور ، كييزا الهجوم: ديبالا ، رونالدو



ويعد هذا اللقاء قمة نارية بين الفريقين ، حيث يواصل فريق ميلان سيطرته على الدوري الإيطالي هذا الموسم ، بينما يسعى فريق يوفينتوس إلى الدخول في المربع الذهبي. وتشهد مباراة اليوم العديد من الغيابات على رأسها زلاتان إبراهيموفيتش وإسماعيل بن ناصر وساندرو تونالي وأليكسس سايلميكرس لاعبي ميلان ، بينما يبتعد عن تشكيل يوفنتوس ألفارو موراتا وأليكس ساندرو.

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