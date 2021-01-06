كريم بنزيما يعلق على قمة العلا والمصالحة بين السعودية وقطر

علق الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني علي قمة العلا التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية. ونشر كريم بنزيما تغريدة عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" كتب فيها: "الحمدلله" مع وضع علمي دولتي السعودية وقطر. ويستعد نادي ريال مدريد لمواجهة أوساسونا يوم السبت المقبل في الجولة الثامنة عشرة لبطولة الدوري الإسباني.

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