تعرض المقاولون العرب الى الهزيمة من منافسه النجم الساحلي الوتنسي، وودع البطولة الكونفدرالية بعد مباراتي الذهاب والعودة بمجموع 2/1

حسم فريق النجم الساحلي التأهل إلى دور 32 الرئيسي بعد الفوز على ذئاب الجبل في الدور التمهيدي لبطولة الكونفيدرالية. وبهذه النتيجة صعد النجم الساحلي إلى الجولة 32 الرئيسي ونجح في إقصاء المقاولون الذي تعادل معه سلبيا في مباراة الذهاب بالقاهرة. افتتح النجم الساحلي التسجيل عن طريق سليماني كوليبالي، في الدقيقة 22 وتعادل سيف الجزيري في الدقيقة 51 وفي الدقيقة 86 احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح النجم الساحلي بسبب لمس هيثم الجويني الكرة بيده داخل منطقة الجزاء سجلها سليماني كوليبالي. يذكر أن المقاولون كان يعاني من إصابة عدد كبير من لاعبيه بفيروس كورونا وعلى رأسهم المدير الفني للفريق عماد النحاس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المقاولون يودع الكونفيدرالية بالهزيمة أمام النجم الساحلي 1-2 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.