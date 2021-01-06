ديربي مانشستر.. تشكيل اليونايتد لمواجهة السيتي في كأس الرابطة

كشف النرويجي أولي سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن تشكيل فريقه لملاقاة مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية. وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالآتي: في حراسة المرمي: دين هندرسون خط الدفاع :إيرون وان بيساكا - هاري ماجواير- فيكتور ليندولف- لوك شاو خط الوسط: سكوت ماكتومناي - فريد- بول بوجبا - برونو فيرنانديز خط الهجوم:أنتوني مارسيال - ماركوس راشفورد وتنطلق المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة.

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