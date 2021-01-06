المقاولون العرب يودع الكونفدرالية بخسارة من النجم الساحلي

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أحمد جودة - القاهرة - ودع المقاولون العرب بطولة الكونفدرالية الافريقية بالخسارة من النجم الساحلي التونسي بهدف واحد مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء على ملعب إستاد الأوليمبي بسوسة.

أحرز ثنائية النجم الساحلي اللاعب سليماني كوليبالي في الدقيقتين السابعة عشر والسابعة والثمانين من ركلة جزاء فيما أحرز سيف الدين الجزيري هدف المقاولون الوحيد.

وإستفاد النجم الساحلي من إنتهاء لقاء الذهاب بالتعادل السلبي بين الفريقين ليصل إلى الدور الـ32 مكرر من الكونفدرالية في إنتظار القرعة.