نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كومان يُعلن تشكيل برشلونة لمواجهة أتلتيك بلباو في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة تشكيل فريقه الذي سيواجه أتلتيك بلباو، مساء اليوم في المباراة المؤجلة بين الفريقين في الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل برشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: مارك أندريا تير شتيجن.

خط الدفاع: سيرجينيو ديست- رونالد أراوخو- كليموه لينجليه- جوردي ألبا.

خط الوسط: بيدري جونزاليس- سيرجيو بوسكيتس- فرينكي دي يونج.

خط الهحوم: ليونيل ميسي- أنطوان جريزمان- عثمان ديمبلي.