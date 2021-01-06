سيد عبد الحفيظ: مباراة سيراميكا كليوباترا صعبة.. وعودة المصابين تدعمنا

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أحمد جودة - القاهرة - شدد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، على صعوبة المباراة المقبلة للفريق الأحمر أمام مضيفه سيراميكا كليوباترا والمقرر لها بعد غد الجمعة.

ويحل الأهلي ضيفًا على سيراميكا كليوباترا مساء بعد غد الجمعة على ستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة :"بكل تأكيد مواجهة سيراميكا كليوباترا لن تكون سهلة خاصة مع المستوى الذي ظهر عليه الفريق في المباريات الماضية والتي خاصها في الدوري".

وأضاف مدير الكرة :"المباراة صعبة ونحترم فريق سيراميكا كليوباترا ولاعبيه وجهازه الفني ونتطلع لتحقيق الفوز".

وتابع :"عودة المصابين وتعافيهم من فيروس كورونا يمنحنا دفعة قوية ويمنح المدير الفني فرصة لاختيار العناصر المناسبة للمباراة عكس مباراة وادي دجلة التي خضنها بقائمة منقوصة من مجموعة كبيرة من اللاعبين".