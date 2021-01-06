7 معلومات عن السكة الحديد والزرقا في المواجهه المرتقبة بالقسم الثاني

أحمد جودة - القاهرة - Advertisements

يحتضن ملعب السكة الحديد في الثانية والنصف من عصر الجمعة، مواجهه ساخنة ومرتقبة بين فريق السكة الحديد بقيادة عيد مرازيق مع فريق الزرقا بقيادة طارق الصاوي في الجولة الثامنة للمجموعة الثانية بدورى القسم الثاني، في مباراة مهمة للفريقين من

أجل حصاد الثلاث نقاط

حيث يأمل فريق السكة

لتحقيق أول انتصاراته والبعد عن

خطر القاع بينما يسعى الزرقا إلى

الفوز بعد الهزيمة في مباراتين متتاليتين

ويقدم الفجر الرياضي أرقام واحصائيات الفريقان قبل اللقاء المرتقب

1- أرقام فريق السكة

يدخل فريق السكة اللقاء وهو متذيل المجموعة برصيد 4نقاط

بالتعادل في مباريات مع الترسانة بهدفين لكلا منهم والتعادل سلبى في

مباراتين مع بتروجت والمريخ ومع الداخلية بهدف لمثله، وتلقى الهزيمة في 3 مباريات أمام منتخب السويس بهدفين نظيفين ومن زد وجمهورية شبين بهدف

سجل لاعبيه 3 اهداف هدفين في الترسانة وهدف في الداخلية وتلقى شباكه 7 اهداف

2- هدافي السكة الحديد

سجل لاعبيه 3 اهداف في مرمى الترسانة عن طريق

محمد رمزي من ضربه جزاء

والمتولى محمود

وهدف في الداخلية عن طريق محمود كشلط

3- الجهاز الفني للسكة الحديد

عيد مرازيق مدير فني،امير صلاح زكى مدرب عام وحيد صادق مدرب، وسعيد عبد اللطيف مدرب مساعد، وعبد الحميد على مدرب حراس مرمى، الدكتور محمد عبد العال طيب، وليد نصار اخصائي علاج طبيعي، حسين ابراهيم مدلك،

محمد جمال مدير كرة،و محمود عبد الغفور ومصطفى جميل ويوسف إبراهيم عمال مهمات.

4- أرقام فريق الزرقا

يدخل فريق الزرقا اللقاء وهو في المركز التاسع برصيد 8 نقاط بعد الفوز في مباراتين على سرس الليان

بهدفين مقابل هدف وعلى القناة بهدف وتعادل في مباراتين مع النصر بهدفين لكل منهما ومع بورتو بهدف لمثله وتلقى الهزيمة في مباراتين من النجوم بثلاثة أهداف نظيفة ومن فريق كوكاكولا بهدف وله مباراة مؤجلة مع فريق طنطا من الجولة الأولى سجل لاعبيه 5 أهداف مقابل 7 أهداف في مرماه

5- هدافي فريق الزرقا

سجل لاعبيه 5 أهداف هدفين في كلا من سرس الليان والنصر وهدف وحيد في القناة

1- محمد بدير مانجه في سرس الليان

2- وليد بدران في سرس الليان

3- بإسم عادل في النصر

4- حسام جماليه في النصر

5- وليد نبيل فى القناة

6- الجهاز الفني للزرقا

طارق الصاوي مدير فني ومحمد حسن مدرب عام وأحمد عبد الباقي ادارى وشريف سرحان وأيمن التهامى

مدير إداري

7- نتائج الجولة السابقة

تلقى الفريقين الهزيمة بهدف دون ردفريق السكة من فريق جمهورية شبين ، وفريق الزرقا من فريق كوكاكولا

ترتيب المجموعة

ترتيب المجموعة الثانية

1- بورتو السويس 13 نقطة

2- الداخلية 12 نقطة

3- زد إف سي 12 نقطة

4- بتروجت 11 نقطة

5- منتخب السويس 11 نقطة

6- سرس الليان 11 نقطة

7- المريخ 10 نقاط

8- النصر 8 نقاط

9- الزرقا 8 نقاط

10- النجوم 7 نقاط

11- الترسانة 7 نقاط

12- القناة 7 نقاط

13- ج شبين 7 نقاط

14- كوكاكولا 7 نقاط

15- طنطا 6 نقاط

16- السكة الحديد 4 نقاط

