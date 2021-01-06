سبيتسيا يصعق نابولي بعشرة لاعبين
عدل سبيتسيا الذي يصارع الهبوط تأخره بهدف ليحقق فوزا مستحقا 2-1 على مضيفه نابولي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الأربعاء رغم أنه أكمل المبارة بعشرة لاعبين.
ودخل الفريق الزائر المباراة بصفته الطرف الأقل ترشيحا بعد أن أخفق في الفوز منذ 25 نوفمبر تشرين الثاني في سجل شمل سبع مباريات ليقبع في منطقة الهبوط.
لكنه رد بقوة على تأخره بهدف أندريا بيتانيا في الشوط الثاني بالتعادل من ركلة جزاء سددها مبالا نزولا قبل أن يخطف توماسو بوبيغا الفوز قبل النهاية بعد طرد أرديان إسماعيلي من الفريق الزائر.
وبذلك يكون نابولي حقق انتصارا واحدا فقط في آخر خمس مباريات بالدوري وخسر في ثلاث ليتراجع للمركز الخامس برصيد 28 نقطة بينما رفع انتصار سبيتسيا الفريق إلى المركز 16 برصيد 14 نقطة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سبيتسيا يصعق نابولي بعشرة لاعبين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.