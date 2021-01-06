هدفان ملغيان في أول 5 دقائق في مباراة مانشستر سيتي ويونايتد

ألغي حكم مباراة مانشستر يونايتد و مانشستر سيتي هدفين في المباراة التي تجمعهما في نصف نهائي كأس الرابطة.
هدف مانشستر يونايتد جاء في الدقيقة الثانية عن طريق جون ستونز مدافع مانشستر سيتي بالخطأ في مرماه، لكن ماركوس راشفورد الذي سدد الكرة قبله كان في موقف تسلل ليتم إلغاء الهدف.
وفي الدقيقة الخامسة تم إلغاء هدف لمانشستر سيتي عن طريق إلكاي جوندوجان بداعي التسلل أيضا في المباراة المقامة علي ملعب أولد ترافورد.
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