أتليتكو مدريد يودع كأس ملك إسبانيا بالهزيمة من فريق درجة ثالثة

ويحتل كورنيلا المركز السابع في دوري الدرجة الثالثة، لكنه رغم ذلك حقق انتصارًا تاريخيًا مستحقًا بفضل هدف أدريان خيمينيس في الدقيقة السابعة من المباراة.
وفشل لاعبو أتلتيكو متصدر الليجا في إدراك التعادل، وأكملوا المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 63، إثر طرد المدافع ريكارد سانشيز لتلقيه البطاقة الصفراء الثانية بعد عشر دقائق من نيله الإنذار الأول.
وهذه هي المرة الثانية التي يخسر فيها أتلتيكو أمام فريق من الدرجة الثالثة، بعدما أقصي من المسابقة نفسها أمام كولتورال ليونيزا قبل 12 شهرًا.
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