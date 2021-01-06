المقاولون العرب يتقدم بشكوى ضد حكم مباراة النجم الساحلي

أعلن نادي المقاولون العرب أنه سيتقدم بشكوى ضد الحكم المغربي نور الدين الجعفري الذي أدار مباراة الفريق أمام النجم الساحلي التونسي في إياب دور الـ32 للبطولة الكونفيدرالية الإفريقية والتي انتهت بفوز النجم بهدفين لهدف باحتساب ضربة جزاء غير صحيحة ضد التونسي هيثم الجويني الذي اصطدمت الكرة بوجهه ولم تلمس يده.

وأكد الجويني ان الحكم شاهد الكرة وهي تصطدم بوجهه. وأجمع اعضاء الجهاز الفني واللاعبون على أن المقاولون خرج بفعل فاعل.



وقال المهندس محمد عادل فتحي رئيس البعثة إن المقاولون كان يستحق الصعود لولا الظلم التحكيمي الواضح الذي تعرض له الفريق.

وأكد فتحي ان المقاولون سيتقدم بشكوى ضد الحكم والمراقب خاصة ان المباراة شهدت حضورا جماهيريا في ظل اقامة المباراة بدون جمهور.



وأوضح فتحي ان فريقه قدم مباراة جيدة وأن اللاعبين كانوا رجالا.