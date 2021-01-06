ميلان ضد يوفينتوس .. كييزا يتقدم للسيدة العجوز

تقدم فريق يوفينتوس بالهدف الأول في شباك ميلان في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب سان سيرو ، في إطار الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري الإيطالي .

هدف اليوفي جاء فى الدقيقة ١٨ من تمريرة بينية من باولو ديبالا جعلت كييزا ينفرد بالمرمي ويسجلها بنجاح على يمين دوناروما.